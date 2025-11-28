AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
'Ajax in gesprek met meerdere kandidaten naast Jordi Cruijff'

Max
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax zoekt momenteel druk naar een nieuwe technisch directeur. Jordi Cruijff lijkt op dit moment de belangrijkste kandidaat. 

Voetbal International weet dat Ajax op dit moment met meerdere kandidaten spreekt. De Telegraaf kwam onlangs met de naam van Maxwell, maar Jordi Cruijff lijkt momenteel als belangrijkste kandidaat te melden. De zoon van clubicoon Johan Cruijff lijkt een streepje voor te hebben bij de Amsterdammers en zou zelf ook wel openstaan voor een functie bij Ajax, weet VI

Huidige technisch directeur Alex Kroes gaf een tijdje geleden aan zijn functie ter beschikking te stellen na het ontslag van John Heitinga. Kroes blijft actief tot Ajax een opvolger heeft gevonden. 

Gerelateerd:
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

'Voormalig Ajacied Sven Mislintat in gesprek met nieuwe club'

0
Henk Spaan

Spaan: "Laat zien hoe slecht Ajax is in het beoordelen van talent"

0
