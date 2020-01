Geschreven door Jordi Smit 07 jan 2020 om 09:01

Verrassend transfernieuws: Ajax is momenteel in gesprek met Ryan Babel. Dat meldt Eurosport vandaag.

Ajax is niet de enige club die strijd om de handtekening van Babel. Het heeft namelijk concurrentie van Newcastle United dat de 33-jarige aanvaller richting Engeland wil halen. Babel is zelf nog in dienst bij Galasataray, maar de spits zou de club snel willen verlaten. De Ajax-directie is naar verluidt momenteel met Babel in gesprek over een mogelijke terugkeer.

De Amsterdammers zijn in de wintertransferperiode hard op zoek naar een spits. Voor Babel zouden speelminuten meer dan goed uitkomen, aangezien hij een belangrijke rol wil vervullen op het EK van deze zomer. De Amsterdammer staat er goed op bij bondscoach Ronald Koeman, maar niet spelen zou daar eventueel verandering in kunnen brengen.

Verleden

Het zou niet de eerste keer zijn dat Babel voor Ajax speelt. Hij verliep de jeugdopleiding van Ajax en kwam van 2004 tot en met 2007 uit voor het Eerste Elftal. Vervolgens vertrok hij richting Liverpool, maar daar wist hij niet te overtuigen. Na verschillende clubs kwam hij in 2013 terug naar Amsterdam, waarbij hij een jaar onder Frank de Boer speelde en kampioen werd. Daarna had hij clubs in Turkijke, de Verenigde Arabische Emiraten, Spanje en Engeland. Hij liet zich beduidend zien en kreeg weer een plaats in Oranje. Momenteel zit Babel op een dood spoor bij Galatasaray.