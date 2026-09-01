'Ajax in gesprek met Sunderland over transfer vleugelaanvaller'
Ajax is in gesprek met Sunderland over een transfer van Simon Adingra. Dat meldt The Telegraph.
Volgens het medium mag Adingra deze zomer vertrekken bij Sunderland. De linksbuiten werd vorig jaar voor meer dan twintig miljoen euro overgenomen van Brighton & Hove Albion, maar kon niet meteen overtuigen bij zijn nieuwe club.
In de winterstop werd hij op huurbasis naar AS Monaco gestuurd. In Frankrijk kwam Adingra zeventien keer in actie en was hij goed voor drie goals en twee assists. Zijn contract bij Sunderland loopt nog tot medio 2030, maar Sunderland staat naar verluidt dus open voor een vertrek. Het is niet duidelijk of Ajax een huurdeal of een permanente transfer wil.
'Ajax in gesprek met Sunderland over transfer vleugelaanvaller'
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