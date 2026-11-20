Ajax in kort geding in rechtbank tegenover seizoenkaarthouder
Ajax stond aan het begin van dit seizoen in de rechtbank tegenover een seizoenkaarthouder. Dat meldt Voetbal International.
De seizoenkaarthouder had een kort geding aangespannen tegen Ajax vanwege het niet verlengen van zijn kaart. De Amsterdamse club had besloten de seizoenkaart niet te verlengen, omdat hij niet had voldaan aan de opkomstplicht (aanwezig zijn bij elf van de zeventien thuiswedstrijden in de Eredivisie).
De eiser vroeg alsnog om een verlenging van zijn seizoenkaart, of wilde een gelijkwaardig alternatief hebben qua vaste zitplek in het stadion. De seizoenkaarthouder had de kaart al dertig jaar, was niet gewaarschuwd en vond de straf disproportioneel.
Ajax kreeg gelijk van de rechter. Uit het kort geding en de uitspraak bleek dat de seizoenkaarthouder zelf al jaren niet meer naar wedstrijden ging, maar dat hij zijn kaart wel uitleende. Het werd niet aannemelijk geacht dat de seizoenkaarthouder in het nieuwe seizoen, het huidige seizoen 2026/27, wel opeens naar het stadion zou gaan.
De seizoenkaarthouder raakte zo zijn kaart definitief kwijt en moest de proceskosten van ruim tweeduizend euro betalen.
Klaassen ziet verbeterpunt bij Ajax: "Dat deden we te weinig"
Bissouma lovend over Ajax en medespeler: "Had deze liefde nodig"
Michel geeft duidelijkheid over blessure: "Het lijkt ernstig"
Tadic lacht om PSV-fans: "Toen ik bij Ajax zat, won PSV niet veel"
Ajax gemakkelijk langs ADO Den Haag, zorgen om Jorthy Mokio
Míchel verklaart reserverol Ter Stegen: "Heeft wat problemen gehad"
Driessen kritisch op oud-Ajacied: "Hij had langer kunnen blijven"
Bissouma lyrisch over trainer: "Dat was een geweldige periode"
Opstelling Ajax bekend: Paes onder de lat tegen ADO Den Haag
Pascal Jansen reageert op Ajax-link: "Ik sluit helemaal niks uit"
Steijn blikt terug: "Bij Ajax heb ik die steun helaas niet gehad"
'Spaanse krant verklaart FC Barcelona-bezoek Marc ter Stegen'
De Mos kritisch: "Iedereen zou van Ajax kunnen winnen dit seizoen"
Voormalig Ajax-talent maakt furore met muziek: "Ook een droom"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel wijzigt flink na interlandweek
Forbs werd hard aangepakt bij Ajax: "Parkeerplaats geschrapt"
Ex van Van der Vaart openhartig: "Zo'n ervaring vergeet je nooit"
Pugno schittert bij Ajax en droomt van meer: "Ik hoop dat..."
Van Wissing meldt transfergerucht: "Als je zoveel goals maakt...
Steijn keert terug in Johan Cruijff ArenA: "Een gevaarlijke keus"
Sánchez legt lat hoger bij Ajax: "Ik wil een team zien dat..."
Van Halst kritisch op Nederlandse voetballers: "Waar zit dat knopje?"
Van der Sar: "Wat was leuker, speler zijn of directeur zijn? Nou..."
Supporterscollectief luidt noodklok: "Voorbeelden dat dit niet zo is"
Bissouma vergelijkt zichzelf met oud-Ajacied: "We lijken op elkaar"
KKD-directeur over Jong-teams: "Wij hebben steeds wat uit te leggen"
Van der Vaart heeft last van Legends Match: "Kunt wel te dik zijn..."
SC Heerenveen-speler getipt bij Ajax: "Hij kan mee in de top"
Ajax treft ADO Den Haag: BetMGM pakt uit met mooie quoteringen
De Lange dankbaar voor oud-Ajacied: "Hij hielp me ook veel"