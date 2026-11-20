Ajax stond aan het begin van dit seizoen in de rechtbank tegenover een seizoenkaarthouder. Dat meldt Voetbal International .

De seizoenkaarthouder had een kort geding aangespannen tegen Ajax vanwege het niet verlengen van zijn kaart. De Amsterdamse club had besloten de seizoenkaart niet te verlengen, omdat hij niet had voldaan aan de opkomstplicht (aanwezig zijn bij elf van de zeventien thuiswedstrijden in de Eredivisie).

De eiser vroeg alsnog om een verlenging van zijn seizoenkaart, of wilde een gelijkwaardig alternatief hebben qua vaste zitplek in het stadion. De seizoenkaarthouder had de kaart al dertig jaar, was niet gewaarschuwd en vond de straf disproportioneel.