2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Ajax in onderhandeling met Arsenal over Premier League-rot'

Rik Engelbertink
bron: CaughtOffside
Christian Nørgaard
Christian Nørgaard Foto: © Pro Shots

Ajax en Arsenal zijn druk met elkaar in onderhandeling over de transfer van Christian Nørgaard. De Amsterdammers hopen de Deen zo snel mogelijk naar Ajax te halen.

Dat meldt CaughtOffside op woensdagavond. De Amsterdammers zoeken nog altijd naar een controlerende middenvelder, waar Youri Regeer nu veelal geposteerd wordt. Daarbij zou de Deens international 'bovenaan de shortlist' staan in Amsterdam.

Volgens het medium wil Nørgaard zelf ook graa de overstap naar Ajax maken. De Amsterdammers geven hem een forse garantie op speeltijd, maar moeten oppassen: ook Eintracht Frankfurt en Borussia Dortmund volgen 'de situatie op de voet'. AS Roma en Lazio houden zijn verrichtingen ook in de gaten. 

