'Ajax in onderhandeling met oude bekende van trainer Míchel'
Ajax heeft Vladyslav Vanat in het vizier als mogelijke versterking voor de aanval. De Amsterdamse club is op zoek naar een nieuwe spits en zou inmiddels in gesprek zijn met Girona over de 24-jarige Oekraïner.
Volgens ABC Deportes-journalist Ángel García lopen de onderhandelingen tussen Ajax en de Spaanse club al. Trainer Míchel zou een belangrijke rol spelen in de mogelijke transfer. De oefenmeester werkte vorig seizoen al samen met Vanat bij Girona en ziet hem graag terug in zijn selectie.
Vanat maakte in de zomer van 2025 de overstap van Dinamo Kiev naar Girona, dat ongeveer vijftien miljoen euro voor hem betaalde. Zijn eerste seizoen in Spanje verliep wisselvallig. De spits kwam in 27 competitiewedstrijden tot negen doelpunten, maar zag zijn seizoen begin april vroegtijdig eindigen door een blessure. Vervolgens kon hij niet voorkomen dat Girona zonder hem degradeerde uit La Liga.
Ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2030 lijkt een vertrek nu tot de mogelijkheden te behoren. Ajax hoopt daarvan te profiteren, al staat de Nederlandse recordkampioen niet alleen in de strijd om zijn handtekening. Volgens García volgen ook meerdere andere Europese clubs de situatie van de Oekraïense aanvaller op de voet.
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