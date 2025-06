'Ajax in paniek: transfer vleugelflitser Moro in groot gevaar'

Wolverhampton Wanderers en een aantal andere clubs wagen momenteel ook pogingen om Raul Moro over te nemen. Volgens Relevo heeft Wolverhampton contact opgenomen met het management van de Spanjaard. Ajax lijkt echter de beste papieren te hebben.

Moro en Ajax bereikten al een persoonlijk akkoord, waarmee zijn transfer dichtbij lijkt. Het zou gaan om een mondeling akkoord over een contract voor vier seizoenen, meldde De Telegraaf. Real Vallodolid wil echter 10 miljoen euro: een bedrag dat Ajax niet lijkt te willen betalen.

Wolverhampton Wanderers mengen zich nu ook in die transferstrijd, meldt Relevo. Dat Ajax en Real Vallodolid er niet uitkomen heeft ook te maken met het feit dat de Spaanse club in een overnameproces zit. In Amsterdam maakt Ajax zich echter weinig zorgen om de transfer.