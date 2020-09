Geschreven door Jessica Westdijk 15 sep 2020 om 21:09

De kans was klein, maar het is toch gebeurd: Ajax is in pot 2 terecht gekomen bij de Champions League-loting, die op 1 oktober plaats vindt.

Daarvoor waren best wat voorwaarden en vanavond werd aan de laatste voldaan: Benfica werd uitgeschakeld in de voorrondes. PAOK versloeg de Portugezen, waardoor Ajax naar pot 2 gaat.

Ajax ontloopt daardoor de volgende ploegen:

– Barcelona

– Atletico Madrid

– Manchester City

– Manchester United

– Chelsea

– Shakhtar Donetsk

– Borussia Dortmund