Geschreven door Jessica Westdijk 24 mei 2021 om 17:05

Tot zondagavond waren er nog voldoende mogelijkheden voor Ajax om in pot 2 terecht te komen bij de Champions League-loting. En dat was interessant, want Ajax zou daarmee ploegen als Real Madrid en FC Barcelona kunnen ontlopen. Maar de resultaten waren ongunstig voor Ajax.

Allereerst was het fijn voor Ajax als PSG alsnog kampioen zou worden in Frankrijk. Dat gebeurde echter niet, waardoor Lille in pot 1 terecht komt en PSG in pot 2. Ook de Engelse competitie was interessant: het was hopen dat Leicester City zich ten koste van Chelsea of Liverpool zou plaatsen voor de Champions League. Maar ook dat gebeurde niet. Tenslotte keken we ook naar Italië, waar we moesten hopen dat Juventus naast een Champions League-plek greep. Maar de ploeg uit Turijn slaagde er toch nog in de vierde plek te bemachtigen en komt ook in pot 2 terecht. Ajax is daardoor definitief veroordeeld tot pot 3.

De potindeling voor zover nu bekend zie je hieronder. De loting zal op 26 augustus zijn.

Pot 1

Winnaar Champions League

Winnaar Europa League

Atlético Madrid

Manchester City

Lille

Bayern München

Internazionale

Sporting CP

Pot 2

Real Madrid

FC Barcelona

PSG

Juventus

Liverpool

Sevilla

Pot 3

Ajax

RB Leipzig

Atalanta

Pot 4