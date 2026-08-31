'Ajax in Spaanse media gelinkt aan verdediger van Osasuna (24)'

Volgens het medium mikt Ajax op een huurdeal met een optie tot koop. Er zou op dit moment al een voorstel liggen bij de Spaanse club. Hoe Osasuna en Boyomo tegenover een deal met Ajax staan, wordt niet gemeld.

De 24-jarige Boyomao kwam twee jaar geleden over van Real Valladolid. Daarvoor speelde de verdediger bij Albacete en in de jeugd van Blackburn en Toulouse.