'Ajax in toekomst goedkoper uit': "Is een deur opengezet"

Van Dop vindt vooral dat het de Nederlandse competitie niet ten goede komt dergelijke hoge normen te handhaven. "We hadden al eerder gesteld daar serieus naar te moeten kijken", begint hij in de podcast De Bestuurskamer.



Mogelijk is echter een doorbraak in de zaak. "We hebben in de afgelopen vergadering Betaald Voetbal bij de KNVB aan de orde gesteld te gaan kijken naar die salarissen. De vakbond van de spelers gooide de deur eerder dicht, maar nu heb ik begrepen dat er een deur is opengezet."



Mogelijk krijgt de kwestie dus nog een staartje. Wanneer er iets in werking zal treden is momenteel nog compleet onduidelijk. "Het plan is daarom toch om met elkaar om de tafel te gaan zitten en daar nader over te gaan praten. Dus dat is een positief dingetje", aldus Van Dop.