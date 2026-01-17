Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
'Ajax in toekomst goedkoper uit': "Is een deur opengezet"

Rik Engelbertink
bron: De Bestuurskamer
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © BSR Agency

Niet-EU-salarissen in de Eredivisie gaan mogelijk lager worden. Momenteel ligt die grens tussen de 500.000 en 600.000 euro per jaar, maar die grens moet dus omlaag. Dat meldt Jan Willem van Dop in de podcast De Bestuurskamer.

Van Dop vindt vooral dat het de Nederlandse competitie niet ten goede komt dergelijke hoge normen te handhaven. "We hadden al eerder gesteld daar serieus naar te moeten kijken", begint hij in de podcast De Bestuurskamer. 

Mogelijk is echter een doorbraak in de zaak. "We hebben in de afgelopen vergadering Betaald Voetbal bij de KNVB aan de orde gesteld te gaan kijken naar die salarissen. De vakbond van de spelers gooide de deur eerder dicht, maar nu heb ik begrepen dat er een deur is opengezet."

Mogelijk krijgt de kwestie dus nog een staartje. Wanneer er iets in werking zal treden is momenteel nog compleet onduidelijk. "Het plan is daarom toch om met elkaar om de tafel te gaan zitten en daar nader over te gaan praten. Dus dat is een positief dingetje", aldus Van Dop. 

