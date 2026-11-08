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Ajax in topper tegen FC Twente: Míchel maakt opvallende keuzes

Rik Engelbertink
Abdellah Ouazane tegen AZ
Abdellah Ouazane tegen AZ Foto: © MTB-Photo

Ajax speelt op zondagmiddag de belangrijke uitwedstrijd tegen FC Twente. De Amsterdammers treden daarbij aan met de volgende opstelling. 

Bij Ajax staat Ter Stegen op goal. Bouwman en Janse zijn het centrale duo, terwijl Baas daarvoor staat opgesteld als controleur. Rosa en Wijndal zijn de backs vanmiddag.

Op het middenveld zijn er basisplaatsen voor zowel Mokio als Bissouma. Klaassen is de meest vooruitgeschoven middenvelder. Tolu Arokodare is de spits, terwijl Gloukh als linksbuiten geposteerd staat.

Opstelling FC Twente: Drommel, Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard, Zerrouki, Weidmann, Taha, Rots, Orjasaeter, Weghorst.

Opstelling Ajax: Ter Stegen, Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal, Baas, Mokio, Bissouma, Klaassen, Arokodare en Gloukh.

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