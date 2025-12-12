Ajax in tussenronde Champions League? Het resterende programma

Ajax kan na de overwinning op Qarabag mogelijk nog de tussenronde van de Champions League halen. Daarvoor moeten de Amsterdammers wel twee keiharde overwinningen boeken en hopen op een puntenverlies van opponenten.

Makkelijk gaat het dus niet worden. De Amsterdammers lijken zelf echter wel haar lastigste tegenstanders gehad te hebben. Ajax moet op 20 januari op bezoek bij het Spaanse Villarreal, dat op de 35ste van de 36 teams staat, op 1 punt staat en praktisch uitgeschakeld is.

Acht dagen later staat het laatste duel op het programma tegen Olympiakos Piraeus. Zij komen op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Ook Olympiakos staat er niet heel goed voor, en heeft pas 5 punten te pakken. Daarmee staat de club op een 29ste plaats.