'Ajax in verband gebracht met jongste Mexicaanse debutant ooit'

Op 15-jarige leeftijd maakte Mora al zijn debuut voor Club Tijuana. Dit seizoen speelde de middenvelder al dertig officiële duels, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist. In januari van dit jaar volgde zijn debuut voor de Mexicaanse nationale ploeg, waarmee hij de jongste debutant ooit werd van El Tri.

De ontwikkeling van Mora is niet onopgemerkt gebleven bij Ajax. Zijn naam was vorige maand te zien in een documentaire van de Amsterdamse club over het scouten naar toptalent. Dat is ook opgevallen in Mexico. Marca, FOX Sports en Record weten te melden dat Ajax daadwerkelijk geïnteresseerd is in Mora.

Het zal voor Ajax echter niet eenvoudig worden om Mora in te lijven. Zo is de jongeling door Feyenoord, op advies van Santiago Giménez, al uitgenodigd voor een stage. Ook kan hij nog een proefperiode afwerken bij FC Barcelona. Daarnaast tonen ook Atlético Madrid en Borussia Dortmund interesse.