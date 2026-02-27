'Ajax in verband gebracht met rechtsback (25) van Viktoria Plzen'

Ajax zou interesse hebben in Viktoria Plzen-verdediger Amar Memic. Dat weet het Tsjechische Blesk te melden. De 25-jarige vleugelverdediger, die op de hele rechterflank kan spelen, wordt gezien als kwaliteitsimpuls voor komende zomer.

Eerder werd Memic ook al in verband gebracht met Dinamo Zagreb en Olympique Lyon. Daarnaast zou er Griekse interesse zijn voor de international van Bosnië-Herzegovina. Viktoria Plzen hoopt mooie winst te maken op Memic, die een jaar geleden circa 150.000 euro heeft gekost.

Zijn contract loopt nog tot medio 2029, waardoor de club uit Amsterdam mogelijk wel miljoenen op tafel moet leggen. Bij Ajax zou Memic de concurrentiestrijd moeten aangaan met spelers als Lucas Rosa en Anton Gaaei, hoewel de kans bestaat dat één van beide backs na dit seizoen zal vertrekken.