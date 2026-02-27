Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax transfers & geruchten

'Ajax in verband gebracht met rechtsback (25) van Viktoria Plzen'

Max
bron: Blesk
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Ajax zou interesse hebben in Viktoria Plzen-verdediger Amar Memic. Dat weet het Tsjechische Blesk te melden. De 25-jarige vleugelverdediger, die op de hele rechterflank kan spelen, wordt gezien als kwaliteitsimpuls voor komende zomer. 

Eerder werd Memic ook al in verband gebracht met Dinamo Zagreb en Olympique Lyon. Daarnaast zou er Griekse interesse zijn voor de international van Bosnië-Herzegovina. Viktoria Plzen hoopt mooie winst te maken op Memic, die een jaar geleden circa 150.000 euro heeft gekost. 

Zijn contract loopt nog tot medio 2029, waardoor de club uit Amsterdam mogelijk wel miljoenen op tafel moet leggen. Bij Ajax zou Memic de concurrentiestrijd moeten aangaan met spelers als Lucas Rosa en Anton Gaaei, hoewel de kans bestaat dat één van beide backs na dit seizoen zal vertrekken. 

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

'Weghorst bekeek dit landhuis in Overijssel': "€ 1.875.000 k.k."

Marcel Boekhoorn

Boekhoorn moet vrezen: "Hoe graag wil Dick Schreuder naar Ajax?"

Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

