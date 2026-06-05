'Ajax in vergevorderd stadium met 17-jarig toptalent uit Ierland'
Ajax is volgens The 42 bezig om Michael Noonan vast te leggen. De club uit Amsterdam zou in een vergevorderd stadium zijn van de onderhandelingen met het 17-jarige Ierse talent van Shamrock Rovers.
Michael Noonan speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 64 wedstrijden in het eerste elftal van de Ierse club. Daarin was hij goed voor twaalf doelpunten en vier assists. De aanvaller werd eerder ook gelinkt aan een overstap naar Bundesliga-club Hoffenheim, maar die transfer lijkt niet door te gaan. De Duitsers wilden twee miljoen euro betalen.
Noonan zou daarnaast al een bezoek hebben gebracht aan Sportpark De Toekomst en daar een goede indruk hebben gekregen van het complex en de jeugdopleiding van Ajax. Volgens de berichtgeving zitten Ajax en Noonan dicht bij een akkoord over een contract.
Het is nog niet duidelijk welk bedrag de Amsterdammers eventueel zouden moeten betalen aan Shamrock Rovers. De spits ligt in Ierland nog vast tot eind 2026. De bedoeling is dat hij in eerste instantie aansluit bij Jong Ajax.
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