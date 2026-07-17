Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"
Ajax-watcher Lentin Goodijk verwacht dat Marcos Leonardo en Marc-André ter Stegen binnenkort officieel spelers van Ajax zullen zijn. Toch bestaat er nog onzekerheid of het duo op tijd beschikbaar is voor de komende Europese wedstrijd. Vooral rondom de Braziliaanse spits spelen er nog enkele praktische problemen.
In de podcast Rondje WK bespreekt Goodijk de situatie rond de nieuwelingen van Ajax. "Het is vooral even de vraag, en dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet meer lukken, of de nieuwe spelers er dan ook bij zijn", vertelt de journalist.
Toch heeft Goodijk vertrouwen in de komst van beide spelers. "In Ter Stegen en Marcos Leonardo heb ik alle vertrouwen dat zij naar Ajax komen. Het hangt nu nog in de lucht en dan is een week kort. Ze moeten ook nog een werkvergunning krijgen en meetrainen voordat zij fit genoeg zijn om aan zo'n wedstrijd mee te doen. Het zou mij benieuwen of zij meedoen. Ze moeten ook nog worden ingeschreven en het wordt een beetje krap."
Ter Stegen meldde zich vrijdag 17 juli nog gewoon op het trainingsveld van FC Barcelona, terwijl Leonardo al eerder in Amsterdam werd gesignaleerd. De overgang van de Braziliaanse aanvaller is echter nog niet volledig afgerond.
Volgens Goodijk heeft dat vooral te maken met de benodigde documenten. "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning, dus dat duurt allemaal wat langer dan iedereen had voorzien."
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