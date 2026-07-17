Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"
Ajax-watcher Lentin Goodijk verwacht dat Marcos Leonardo en Marc-André ter Stegen binnenkort officieel spelers van Ajax zullen zijn. Toch bestaat er nog onzekerheid of het duo op tijd beschikbaar is voor de komende Europese wedstrijd. Vooral rondom de Braziliaanse spits spelen er nog enkele praktische problemen.
In de podcast Rondje WK bespreekt Goodijk de situatie rond de nieuwelingen van Ajax. "Het is vooral even de vraag, en dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet meer lukken, of de nieuwe spelers er dan ook bij zijn", vertelt de journalist.
Toch heeft Goodijk vertrouwen in de komst van beide spelers. "In Ter Stegen en Marcos Leonardo heb ik alle vertrouwen dat zij naar Ajax komen. Het hangt nu nog in de lucht en dan is een week kort. Ze moeten ook nog een werkvergunning krijgen en meetrainen voordat zij fit genoeg zijn om aan zo'n wedstrijd mee te doen. Het zou mij benieuwen of zij meedoen. Ze moeten ook nog worden ingeschreven en het wordt een beetje krap."
Ter Stegen meldde zich vrijdag 17 juli nog gewoon op het trainingsveld van FC Barcelona, terwijl Leonardo al eerder in Amsterdam werd gesignaleerd. De overgang van de Braziliaanse aanvaller is echter nog niet volledig afgerond.
Volgens Goodijk heeft dat vooral te maken met de benodigde documenten. "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning, dus dat duurt allemaal wat langer dan iedereen had voorzien."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"