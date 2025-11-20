'Ajax in zoektocht naar hoofdtrainer gelinkt aan Iñigo Perez'

John Heitinga werd bij Ajax naar de uitgang gebonjourd. De clubleiding heeft het vertrouwen in de oud-verdediger verloren en ziet geen verdere verbetering onder zijn leiding. Zijn opvolger moet een schot in de roos zijn, want de Amsterdammers kunnen zich opnieuw geen misstap permitteren.

Zijn opvolger moet een schot in de roos zijn, want de Amsterdammers kunnen zich opnieuw geen misstap permitteren. VoetbalPrimeur schrijft: "Zal Ajax geleerd hebben van zijn fouten en inzien dat een Nederlander niet per se de beste kandidaat is? Dan moet Iñigo Pérez wel één van de betere opties zijn."

De site vervolgt: "Wat de pas 37-jarige Spanjaard laat zien bij Rayo Vallecano, is razendknap. Zo leidde de voormalig assistent van huidig Bournemouth-manager Andoni Iraola de bescheiden club afgelopen seizoen naar een zevende plaats in La Liga en Conference League-deelname."