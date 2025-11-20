Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Ajax in zoektocht naar hoofdtrainer gelinkt aan Iñigo Perez'

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
Iñigo Perez
Iñigo Perez Foto: © Pro Shots

John Heitinga werd bij Ajax naar de uitgang gebonjourd. De clubleiding heeft het vertrouwen in de oud-verdediger verloren en ziet geen verdere verbetering onder zijn leiding. Zijn opvolger moet een schot in de roos zijn, want de Amsterdammers kunnen zich opnieuw geen misstap permitteren.

Zijn opvolger moet een schot in de roos zijn, want de Amsterdammers kunnen zich opnieuw geen misstap permitteren. VoetbalPrimeur schrijft: "Zal Ajax geleerd hebben van zijn fouten en inzien dat een Nederlander niet per se de beste kandidaat is? Dan moet Iñigo Pérez wel één van de betere opties zijn."

De site vervolgt: "Wat de pas 37-jarige Spanjaard laat zien bij Rayo Vallecano, is razendknap. Zo leidde de voormalig assistent van huidig Bournemouth-manager Andoni Iraola de bescheiden club afgelopen seizoen naar een zevende plaats in La Liga en Conference League-deelname."

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
