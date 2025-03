Ajax-inbreng bij Oranje: Hato in de basis, Brobbey op de bank

Het Nederlands Elftal speelt donderdagavond in De Kuip de halve finale van de Nations League tegen Spanje. Bondscoach Ronald Koeman kiest in zijn basisopstelling voor Jorrel Hato als enige huidige Ajacied. Voormalig Ajacied Jurriën Timber is ziek en valt af voor dit duel, waardoor er wordt geschoven in de opstelling.

Hato start samen met Frenkie de Jong in de basis. Brian Brobbey zit op de bank, net als Kenneth Taylor, Youri Baas en voormalig Ajax-verdediger Matthijs de Ligt. Koeman kiest in de aanval voor Justin Kluivert, die voor het eerst in lange tijd weer in de basis start bij Oranje.

Oranje strijdt in De Kuip om een plek in de finale van de Nations League. Mogelijk krijgen Taylor, Baas of Brobbey in de tweede helft nog minuten van Koeman.