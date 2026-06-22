'Ajax informeert bij AS Roma naar voormalig La Liga-topscorer'

Ajax zou bij AS Roma navraag hebben gedaan naar Artem Dovbyk. Dat meldt de Italiaanse journalist Enrico Camelio. De spits werkte eerder al samen met Ajax-trainer Míchel bij Girona.

"De trainer respecteert hem en is ervan overtuigd dat hij hem terug kan brengen naar het niveau van bij Girona", klinkt het bericht van Camelio. Onder de hoede van Míchel beleefde Dovbyk bij Girona het beste seizoen uit zijn loopbaan met maar liefst 24 doelpunten. Hij werd daarmee topscorer van La Liga.

Bij zijn huidige club AS Roma stond de 28-jarige spits vanaf januari aan de kant met een hamstringblessure. De Italiaanse club zoekt naar een oplossing voor de spits. Camelio weet dat Ajax tot dusver de enige club is die heeft geïnformeerd naar Dovby.