'Ajax informeert bij Napoli over Lang en krijgt vraagprijs te horen'

Ajax wil nog altijd een buitenspeler aan haar selectie toevoegen deze transferperiode. De Amsterdammers mikken op Noa Lang, maar moeten bij een permanente overgang een zéér fikse transfersom gaan betalen voor de dribbelaar.

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"Ajax heeft interesse getoond in Noa Lang", opent transferspecialist Nicolò Schira op X. "Nog geen officiële biedingen aan de entourage van de speler en Napoli, maar slechts oprechte interesse", vervolgt de journalist zijn realas.

In Napels is men in ieder geval niet van plan de aanvaller voor een appel en een ei weg te doen. "Napoli vraagt €25-30M om de vleugelaanvaller te verkopen", schrijft hij. Ajax zou ook alternatieven hebben, zoals Jan Virgili van Real Mallorca.