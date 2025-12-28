Ajax transfergeruchten en nieuws
'Ajax informeert bij zaakwaarnemer naar Kroatische doelman'
Dominik Livakovic Foto: © BSR Agency
Ajax zou interesse hebben getoond in Dominik Livakovic. Dat meldt het Turkse TRT Spor.
Livakovic maakte op het WK 2022 furore namens Kroatië en verdiende niet veel later een transfer naar Fenerbahce. De doelman raakte zijn plek onder de lat echter kwijt en wordt dit seizoen verhuurd aan Girona, maar ook in Spanje komt hij niet aan speelminuten toe. Volgens het Turkse medium hebben Ajax, Brest en Verona al geïnformeerd bij zijn zaakwaarnemer.
De dertigjarige Livakovic ligt nog tot medio 2028 vast bij Fenerbahce en zou zijn zinnen zelf op een terugkeer naar DInamo Zagreb hebben gezet. De Kroaat is nog wel altijd eerste doelman bij de nationale ploeg.
Laatste nieuws
Ajax-talent zeer trots: "Al met al is het een geslaagd jaar"
'Quilindschy Hartman staat open voor huurtransfer naar Ajax'
'Ajax informeert bij zaakwaarnemer naar Kroatische doelman'
'Ajax meldt zich in Engeland voor komst oud-Feyenoorder Hartman'
Kenneth Perez kraakt Ajacied: "Is hij wel zo goed als we denken?"
Clarence Seedorf over populariteit Ajax: "Hij was echt een fan"
Spaanse club heeft interesse in Ajax-reserve: "Gedroomde aanwinst"
Klaassen dart met ex-wereldkampioen: "Wilde koptelefoon opzetten"
"Ajax wil verschilmakers op Champions League-niveau opleiden"
Kasper Dolberg ziet transferwaarde dalen na terugkeer bij Ajax
Meer nieuws
Frenkie de Jong imponeerde: "Schopte hem of trok hem onderuit"
'Ajacied (23) is 'gedroomde aanwinst' van Spaanse hoogvlieger'
Marcel Brands kijkt terug op Ajax-voorval: "Dit kon gewoon niet"
Weghorst en Klaasen darten tegen profdarters: "Hij gooide zo recht"
Jonker niet door Ajax gevraagd: "Ook niet om broodjes te smeren"
'Erik ten Hag mogelijk opvolger Koeman bij Oranje': "Logisch"
Ruud Gullit haalt uit: "Ajax zou hier niet blij mee moeten zijn"
'Ajax meldt zich in de strijd om toptalent van West Ham United'
Sherida Spitse vol ambitie: "Het mannenvoetbal triggert mij ook"
Clarence Seedorf doet een boekje open: "Fred Grim hield me tegen"
Ouder nieuws
'Ajax krijgt bizarre transfersom toptalent Kees Smit te horen'
De Ligt gewaarschuwd: "Wordt moeilijk om zijn plek in te nemen"
Ajax lijdt grootste transferverlies: "Klap kwam extra hard aan"
Jaros: "Het was een verrassing en daardoor een moeilijke tijd"
Jade Anna geeft update na kerstavond: "Ik voel me zó slecht"
Van Hooijdonk: "In potentie de aantrekkelijkste speler van Ajax"
Baas beseft: " Alles wat je kunt noemen is eigenlijk wel gebeurd"
Erik ten Hag lyrisch over Ajacied: "Hij gelooft in zichzelf"
'Youri Regeer ziet marktwaarde weer afnemen na Ajax-terugkeer'
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Video’s
Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"
Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"
Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"
Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"
Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"
Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"
Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"
0 reacties