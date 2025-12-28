AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax informeert bij zaakwaarnemer naar Kroatische doelman'

Max
bron: X (voorheen Twitter)
Dominik Livakovic
Dominik Livakovic

Ajax zou interesse hebben getoond in Dominik Livakovic. Dat meldt het Turkse TRT Spor

Livakovic maakte op het WK 2022 furore namens Kroatië en verdiende niet veel later een transfer naar Fenerbahce. De doelman raakte zijn plek onder de lat echter kwijt en wordt dit seizoen verhuurd aan Girona, maar ook in Spanje komt hij niet aan speelminuten toe. Volgens het Turkse medium hebben Ajax, Brest en Verona al geïnformeerd bij zijn zaakwaarnemer. 

De dertigjarige Livakovic ligt nog tot medio 2028 vast bij Fenerbahce en zou zijn zinnen zelf op een terugkeer naar DInamo Zagreb hebben gezet. De Kroaat is nog wel altijd eerste doelman bij de nationale ploeg. 

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
