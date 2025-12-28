'Ajax informeert bij zaakwaarnemer naar Kroatische doelman'

Ajax zou interesse hebben getoond in Dominik Livakovic. Dat meldt het Turkse TRT Spor .

Livakovic maakte op het WK 2022 furore namens Kroatië en verdiende niet veel later een transfer naar Fenerbahce. De doelman raakte zijn plek onder de lat echter kwijt en wordt dit seizoen verhuurd aan Girona, maar ook in Spanje komt hij niet aan speelminuten toe. Volgens het Turkse medium hebben Ajax, Brest en Verona al geïnformeerd bij zijn zaakwaarnemer.

De dertigjarige Livakovic ligt nog tot medio 2028 vast bij Fenerbahce en zou zijn zinnen zelf op een terugkeer naar DInamo Zagreb hebben gezet. De Kroaat is nog wel altijd eerste doelman bij de nationale ploeg.