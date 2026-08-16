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'Ajax informeert concreet naar zesvoudig Oranje-international'

Joram
Arnaut Danjuma
Arnaut Danjuma Foto: © Pro Shots

Arnaut Danjuma is in beeld bij zowel Ajax als PSV. Transferjournalist Mounir Boualin meldt zondagavond dat de 29-jarige aanvaller voor beide Nederlandse topclubs een 'concrete optie' is.

Volgens Boualin hebben Ajax en PSV bovendien al meerdere keren geïnformeerd naar de aanvaller. Danjuma staat sinds augustus 2025 onder contract bij Valencia.

De aanvaller zou in Amsterdam de opvolger moeten worden van Mika Godts, die is vertrokken naar Paris Saint-Germain. De zesvoudig international van Oranje, die twee keer scoorde voor het Nederlands elftal, kwam in het verleden onder meer uit voor Villarreal, Tottenham Hotspur en Bournemouth.

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