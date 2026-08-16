'Ajax informeert concreet naar zesvoudig Oranje-international'
Arnaut Danjuma is in beeld bij zowel Ajax als PSV. Transferjournalist Mounir Boualin meldt zondagavond dat de 29-jarige aanvaller voor beide Nederlandse topclubs een 'concrete optie' is.
Volgens Boualin hebben Ajax en PSV bovendien al meerdere keren geïnformeerd naar de aanvaller. Danjuma staat sinds augustus 2025 onder contract bij Valencia.
De aanvaller zou in Amsterdam de opvolger moeten worden van Mika Godts, die is vertrokken naar Paris Saint-Germain. De zesvoudig international van Oranje, die twee keer scoorde voor het Nederlands elftal, kwam in het verleden onder meer uit voor Villarreal, Tottenham Hotspur en Bournemouth.
'Premier League-club heeft overbodige Ajax-verdediger op de radar'
'Ajax informeert concreet naar zesvoudig Oranje-international'
Veldman trots na comeback tegen Ajax: "Zo kregen we de Arena stil"
'Udinese-aanvaller in Italiaanse media gelinkt aan Ajax'
Ajax verspeelt voorsprong en morst punten tegen SC Heerenveen
Den Uil lyrisch: "Voor elke Eredivisieploeg een geweldige speler"
Driessen niet overtuigd van Ajacieden: "Geen verschilmakers"
Opstelling Ajax bekend: Steven Berghuis terug in de basis
Ajax dacht aan voormalig PSV'er: "Spraken met Jordi Cruijff"
FOTO'S | Ajax komt in Parijs met groot spandoek voor Mika Godts
Vahle twijfelt over Ajax-transfer: "Weet niet of het de beste stap is"
Godts dolblij met transfer: "Het is de beste club ter wereld"
Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij wil weg bij Ajax"
'Optie tot koop opgenomen in huurdeal van Ajax-spits (20)'
'NEC verwijst gerucht over Ajax-bod naar rijk der fabelen'
Zagaritis ziet kansen tegen Ajax: "Dat geeft vertrouwen voor zondag"
SC Heerenveen vol vertrouwen: "Het is nog wisselvallig bij Ajax"
Ajax liet NEC-uitblinker lopen: "Hij was daar helemaal niet goed"
Van Hooijdonk wilde oud-Ajacied als bondscoach: "Veel weerstand"
Anco Jansen looft Ajacied: "Zijn voetenwerk is van bizar niveau"
Verweij haalt uit naar vertrokken Ajacied: "Nog zoveel frustratie"
Witschge: "Hij sprak met Ajax, maar had blijkbaar geen vertrouwen"
Ajax bevestigt transfer Godts naar PSG en maakt transfersom bekend
Erik Dijkstra over Twente: "Waarom maak je je zo druk om Ajax?"
Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Daar kunnen wij wel wat mee"
BREAKING | 'Ajax legt miljoenenbod neer bij NEC voor sterkhouder'
Vermoedelijke opstelling Ajax: geen Godts, basisplek voor Brandt?
Nick Viergever vergelijkt: "PSV en Ajax hebben daar ook oog voor"
Driessen over Ajax-target: "Die jongen wil koste wat het kost terug"
'Ajax maakt ruimte voor Jofre Torrents en wil viertal nog lozen'