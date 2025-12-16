'Ajax informeert in Eindhoven naar achttienjarige PSV-aanvaller'

Ajax zou interesse hebben in Dele Thomas van PSV, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdag op X. De Amsterdammers zijn echter niet de enige club die de achttienjarige aanvaller van de Eindhovenaren volgen.

Thomas speelt momenteel bij PSV en geldt als groot talent. De linksbuiten van Jong Oranje maakt zijn minuten bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, en heeft in achttien wedstrijden drie doelpunten en zes assists op zijn naam staan. Een debuut in het eerste elftal van PSV heeft hij nog niet gemaakt.

De jonge aanvaller heeft een aflopend contract bij PSV, en gesprekken over een verlenging lopen al geruime tijd. Tot nu toe is er nog geen knoop doorgehakt over zijn toekomst, waardoor Ajax de situatie nauwlettend in de gaten houdt. “Tal van clubs volgen hem/informeren. Ook Ajax zit daarbij,” aldus Elfrink op X. PSV hoopt dat Thomas blijft en wil hem graag voor drie tot vier jaar langer vastleggen.