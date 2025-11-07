Kick-off
Verweij onthult: "Hij heeft Heitinga echt het nekschot gegeven"
'Ajax informeert naar clubloze Belgische oefenmeester (51)'

bron: Het Laatste Nieuws
Philippe Clement
Philippe Clement Foto: © BSR Agency

Philippe Clement staat op de lijst bij Ajax om John Heitinga op te volgen. Dat schrijft het Belgische Het Laatste Nieuws

Ajax nam donderdag afscheid van Heitinga en is druk op zoek naar een opvolger. Volgens HLN zou Clement een van de kandidaten zijn en werd zijn entourage al gepolst. Er staan nog geen gesprekken gepland tussen Ajax en Clement, omdat de Amsterdammers zich in eerste instantie willen richten op Erik ten Hag, die als droomkandidaat geldt.

De 51-jarige Clement is sinds februari clubloos na zijn ontslag bij Rangers FC. Eerder werkte hij als hoofdtrainer bij KRC Genk, Club Brugge en AS Monaco. 

