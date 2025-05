Ajax informeert naar FC Twente-verdediger: "Dat is een feit"

Ajax is druk bezig met het versterken voor de selectie voor komend seizoen. De Amsterdammers hebben zich naar verluidt ook gemeld bij FC Twente. De negentienjarige linksback Mats Rots zou in de belangstelling staan van Ajax, zo laat FC Twente-watcher Leon ten Voorde van de Tubantia weten.

"Ajax heeft een tijdje geleden naar hem geïnformeerd. Dat is geen gerucht, dat is een feit", zegt Ten Voorde in een speciale aflevering van de De Ballen Verstand vanwege het vertrek van technisch directeur Arnold Bruggink, die te gast is in de uitzending en een knikkende bevestiging zou geven bij de woorden van Ten Voorde. "De man tegenover ons knikt een beetje, maar gaat het niet voor de microfoon bevestigen."

Bruggink gaat verder niet in op de belangstelling van Ajax. "Ik vind dat Mats Rots hier de linksback van FC Twente moet zijn. Dat is altijd mijn idee geweest en ik denk van ons allemaal", reageert hij. "Die moet het FC Twente-shirt vaker gaan dragen dan hij heeft gedaan. We hebben hem heel doelbewust verhuurd aan Heracles zodat hij meters kon maken en dat is ook gelukt. Nu zie ik hem komend seizoen gewoon hier spelen."

Rots werd het afgelopen half jaar door FC Twente verhuurd aan Heracles Almelo om vlieguren te maken. Na het plotselinge vertrek van Anass Salah-Eddine kwam FC Twente echter een optie tekort en besloten de Tukkers om Gerald Alders te huren van Ajax.