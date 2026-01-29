Ajax-instorting kwam onverwachts: "Hadden financieel alles op orde"

Toon Gerbrandts heeft met verbazing gekeken naar de neergang van Ajax de afgelopen. De voormalig algemeen directeur van PSV herinnert zich dat er nog grote vrees was dat Ajax binnen Nederland niet meer in te halen zou zijn.

Ajax ging de afgelopen jaren behoorlijk door een diep dal. "Ik had ook echt niet verwacht dat het daar zo zou instorten. Financieel hadden ze namelijk alles op orde", blikt Gerbrandts terug in gesprek met Voetbal International. "We hebben het echt over dat Bayern München-verhaal gehad en dat wij bij PSV dan behoorlijk ons best moesten doen om aan te kunnen blijven haken. En nu lijkt het - en ik moet oppassen - juist de omgekeerde wereld."

Gerbrandts durft niet helemaal te zeggen waar het misgaat in Amsterdam. "Wat ik er wél over kan zeggen, is dat het hele governance-model toch steeds weer terugkomt in alle verhalen over Ajax. Het is té ingewikkeld". geeft hij aan. "En je moet het juist heel simpel houden. Dat is bij PSV echt goed voor elkaar. Het bestuursmodel moet simpel zijn en de kunst is dat daarbinnen iedereen binnen zijn eigen discipline blijft."