Ajax interessant voor FC Groningen-speler: "Speler bepaalt zelf"

Hans Nijland ziet de transfermarkt exploderen, waar steeds meer clubs gigantische bedragen bieden op ook spelers van kleinere clubs in Nederland. Maakt dit de tussenstap van een FC Groningen naar een club als Ajax, Feyenoord of PSV lastiger? Nijland meent dat het wel meevalt.

De wens van de speler staat namelijk nog altijd centraal, zoals bij Luciano Valente die FC Groningen voor Feyenoord verliet. "Ik vraag me af of dat echt zo is. We hebben, als ik even dicht bij huis kijk… Clubs kunnen heel veel willen met elkaar, maar uiteindelijk bepaalt de speler zelf naar welke club hij gaat", zegt Nijland tegen Soccernews.

"Arjen Robben die net doorbrak bij FC Groningen, konden we verkopen aan Real Madrid, Barcelona, Ajax, bedenk het allemaal maar", weet hij nog. "Maar de familie Robben was heel stellig: Arjen, je gaat maar naar één club, PSV, en zo geschiedde. En zo hoort het ook te zijn."