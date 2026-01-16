'Ajax-interesse in Braziliaans talent wekt veel verbazing op'

JP Chermont is niet op de hoogte van concrete interesse van Ajax. Bronnen dicht bij het Braziliaanse talent zeggen niets te weten over een Amsterdamse toenaderingspoging, meldt de Braziliaanse sportjournalist Bruno Lima.

Vrijdag berichtten De Telegraaf en Voetbal International dat Ajax werk maakt van Chermont. De negentienjarige rechtsback zou op huurbasis van Santos FC overkomen, met een optie tot koop. "Dat is zo goed als zeker", stelde clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf.

Volgens Lima is het echter nog helemaal niet zover. "Volgens de berichtgeving is de voorgestelde deal hetzelfde als die van FC Kopenhagen, een huur met optie tot koop," schrijft hij op X. "Bronnen dicht bij de speler vertellen Canal Alçapão desondanks dat zij tot nu toe geen concrete aanvragen van Ajax hebben ontvangen."

Lima volgt Santos via het YouTube-kanaal Canal Alçapão. Dat Ajax zich alsnog spoedig bij Chermont meldt, is niet uitgesloten. De jonge vleugelverdediger volgt de Amsterdamse club al op Instagram.