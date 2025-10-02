Ajax irriteert De Graafschap: "Dat zijn streken. Dat doe je niet"

Thomas Duivenvoorden moest vanuit De Graafschap de overstap maken naar Ajax om in Amsterdam assistent-trainer te worden. Martin de Kruif, lid van de raad van commissarissen van de Doetinchemmers, is geïrriteerd over de manier waarop de Amsterdammers handel drijven.

Ajax meldde zich vorige week opnieuw bij De Graafschap dat de succestrainer van Quick Boys in Amsterdam wil zien om Heitinga te ondersteunen. "Onbespreekbaar, dat gaan we niet doen", benadrukt De Kruif nog maar eens bij Vandaag Inside. "Wij hebben gewoon een plan: Thomas binnenhalen, dit jaar zijn diploma laten halen en volgend jaar met het eerste elftal door. Daar hebben we alles voor aangepast,” aldus de voormalig commandant Landstrijdkrachten.

De Kruif denkt niet dat Duivenvoorden gaat vertrekken. "Het zou ook niet zo verstandig zijn voor Thomas om te gaan. Je kunt beter bij ons blijven, want dan is je kans op succes veel groter dan bij Ajax, daar in die jungle", stelt hij. "Het is een fijn mens, maar ook een slim mens. Dus ik denk niet dat hij het gaat doen."

De irritatie over de herhaalde pogingen van Ajax blijven echter bestaan. "Ajax benadert dan onze technisch directeur Berry Powel: Wij willen praten met Thomas. Hij zegt: Dat is niet bespreekbaar. Vervolgens belt iedereen van Ajax een week lang met Thomas. Dat is dus niet netjes, dat zijn streken. Dat doe je niet", besluit De Kruif.