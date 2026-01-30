'Ajax is al in verregaande onderhandelingen over aanvaller (19)'

Ajax heeft een goede uitgangspositie in de strijd om Maher Carrizo. De club is in vergevorderde gesprekken met Vélez Sarsfield over de komst van de negentienjarige Argentijnse rechtsbuiten, zo meldt het Algemeen Dagblad .

Eerder brachten De Telegraaf en Voetbal International al dat Carrizo in beeld is als mogelijke opvolger van Raúl Moro in de Johan Cruijff Arena. Volgens het AD bevinden de onderhandelingen met Vélez zich inmiddels in een vergevorderd stadium, al moeten er nog enkele obstakels worden overwonnen.

Zo vroeg de Argentijnse club eerder deze winter nog twaalf miljoen euro voor Carrizo. Volgens Voetbal International is die vraagprijs inmiddels gezakt naar ongeveer tien miljoen euro. Daarnaast is de concurrentie fors: meerdere clubs volgen de vleugelaanvaller, waaronder FC Midtjylland. Ook worden opties in Saudi-Arabië genoemd, net als interesse vanuit Argentinië zelf en de Premier League.

Toch mag Ajax hoopvol zijn. De Argentijnse jeugdinternational zou zelf een voorkeur hebben voor een overstap naar Amsterdam. "Ingewijden verzekeren dat Ajax op pole-position ligt, ook vanwege de voorkeur van de speler", schrijft het AD.