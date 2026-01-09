Ajax is Avila weer kwijt; verdediger verhuurd met optie tot koop

Ajax, Gaston Avila en Club Atlético Rosario Central hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe verhuurperiode voor de verdediger aan de Argentijnse club. De verhuurperiode gaat meteen in en loopt tot het einde van dit kalenderjaar.

In het contract is een optie tot koop opgenomen. Avila staat nog onder contract bij Ajax tot 30 juni 2028. De 24-jarige verdediger kwam tot nu toe tot acht officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax. Vorig jaar werd hij al uitgeleend aan het Braziliaanse Fortaleza EC.

Directeur voetbalzaken Marijn Beuker licht de beslissing toe op de clubsite: "Door blessureleed heeft Gaston in het eerste elftal van Ajax slechts acht officiële wedstrijden kunnen spelen. Mede daardoor heeft hij zich helaas niet structureel kunnen laten zien. Op dit moment is er voor hem geen perspectief op speeltijd bij ons, waardoor een nieuwe verhuur voor alle partijen de beste oplossing is. Wij hebben Gaston veel succes gewenst bij zijn oude club in Argentinië."