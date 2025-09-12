'Ajax is bereid vergoeding te betalen voor vijf Vitesse-talenten'

Ajax werd de afgelopen weken al aan meerdere talenten van Vitesse gelinkt. In eerste instantie leken ze gratis naar Amsterdam te kunnen komen, maar nu de club uit Arnhem de proflicentie terugheeft, moet er toch een poolvergoeding betaald worden. Ajax is bereid dat te doen voor Jort Teunissen Isah Cheung, Branko Kroesberg, Akin Özcan (O16) en Quyvonn Sluis.

Het vijftal en Ajax zijn nog in afwachting van de KNVB om speelgerechtigd te worden. Naar verluidt kost het de Amsterdammers in totaal 740.000 euro.