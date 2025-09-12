Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax is bereid vergoeding te betalen voor vijf Vitesse-talenten'
Ajax-logo op De Toekomst Foto: © Orange Pictures
Ajax wil vijf talenten overnemen van Vitesse. Dat meldt Ajax Showtime vrijdagochtend.
Ajax werd de afgelopen weken al aan meerdere talenten van Vitesse gelinkt. In eerste instantie leken ze gratis naar Amsterdam te kunnen komen, maar nu de club uit Arnhem de proflicentie terugheeft, moet er toch een poolvergoeding betaald worden. Ajax is bereid dat te doen voor Jort Teunissen Isah Cheung, Branko Kroesberg, Akin Özcan (O16) en Quyvonn Sluis.
Het vijftal en Ajax zijn nog in afwachting van de KNVB om speelgerechtigd te worden. Naar verluidt kost het de Amsterdammers in totaal 740.000 euro.
'Ajax is bereid vergoeding te betalen voor vijf Vitesse-talenten'
