"Ajax is de beste plek om me te ontwikkelen en een stap te maken"
Jorthy Mokio is bij Ajax volop bezig met zijn ontwikkeling. De achttienjarige middenvelder probeert niet alleen op het veld stappen te zetten, maar werkt ook aan zijn mentale weerbaarheid. Daarbij krijgt hij hulp van een mental coach, die hem onder meer leert om wedstrijden vooraf te visualiseren.
"Hij stuurt me spraakberichten die ik moet luisteren. Dan ga ik even alleen in een hoekje zitten. Je moet je ogen dichtdoen en je focussen op je ademhaling. Hij praat dan over de wedstrijd, hoe ik het voor me moet zien. Visualiseren", vertelt Mokio aan ESPN. De middenvelder merkt dat die oefeningen hem sterker maken. "Als je het al in je hoofd hebt, ben je al een stap verder. Het heeft mij geholpen als persoon op het veld. Hoe ik er sta, met meer persoonlijkheid. Zelfverzekerder ook."
Ook zijn toekomst bij Ajax ziet er voorlopig goed uit. Vlak voor de zomer zette Mokio zijn handtekening onder een nieuw contract, dat hem tot medio 2031 aan de club verbindt. Hij koos bewust voor een langer verblijf in Amsterdam. "Ik vond Ajax de beste omgeving om mezelf verder te ontwikkelen en dan een grotere stap te kunnen maken", legt hij uit.
De Belg heeft bovendien duidelijke doelen voor de komende periode. Naast zijn ontwikkeling als voetballer hoopt hij ook individueel in de prijzen te vallen. "Ik wil bijvoorbeeld talent of speler van het jaar worden. Maar het belangrijkste is mijn teamgenoten helpen." Een vertrek uit Amsterdam houdt hem voorlopig niet bezig. "Ik ben pas achttien. Ik ben heel blij met mijn contract hier."
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