'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
"Ajax is gênante praatclub en broeinest van roddel en achterklap"

Arthur
bron: de Volkskrant
Willem Vissers
Willem Vissers Foto: © Pro Shots

Journalist Willem Vissers uit in zijn column voor De Volkskrant felle kritiek op het boek Het Ajax-DNA en stelt dat Ajax een “gênante praatclub” is geworden.

Vissers noemt het boek een worsteling om doorheen te komen en vergelijkt het bijna met het uitzitten van een Ajax-wedstrijd: "Hetgeen menig supporter ook niet meer lukt, zo bleek zaterdag opnieuw toen tijdens Excelsior-thuis (1-2) een soort eindsprint ontstond om het stadion voortijdig te verlaten."

Volgens Vissers gaat het boek vooral over veel “geleuterd” over bestuurslagen, waarbij de betrokkenen zichzelf zo belangrijk vinden dat het volgens hem lachwekkend wordt: "Nou ja, het is ook wel raar. Ze vinden zichzelf belangrijk, hoewel ze tegelijkertijd anoniem willen blijven. Want ja, stel je voor dat je sneuvelt als overlever, zelfs als de vraag opportuun is of overleven nog zin heeft. Van andere clubs weten we niet eens wie in de rvc zitten en zo hoort het te zijn. Wat een gênante praatclub is Ajax geworden, een broeinest van roddel en achterklap."

Daarnaast vertelt Vissers dat hij zaterdag met de familie van Abdelhak Nouri sprak, en dat hun waardige leed schril afsteekt tegen "de ego’s van betweterige mannetjes, van al dat geneuzel over Ajax-DNA": "Terwijl het voetbal van de club al tijden meestal niet eens in de buurt komt van welk DNA dan ook. Zou DNA soms iets anders betekenen in dit verband? Duidelijk Niet Amsterdam?", besluit de journalist.

