Ajax is gewaarschuwd: "Dan kan het gaan spoken in de Galgenwaard"

"Wij moeten een heel goede dag hebben om hen te verslaan. Iedereen moet top zijn en dan kan het gaan spoken in de Galgenwaard", vertelt hij op de website van de Telegraaf. Viergever ziet dat de ploeg van trainer Ron Jans een sterk collectief is. "Als je als team niet goed op het veld staat, ziet iedereen er slechter uit. Het klopt nu binnen ons team en dan kunnen oudere jongens het voortouw nemen om het aan te sturen. Vorig jaar liep het minder en dan zegt iedereen: die oudjes achterin zien er slecht uit", aldus Viergever, die na dit seizoen nog (minimaal) een jaar onder contract staat bij de club uit de Domstad.

"Het gaat erom of je het nog leuk vindt, hoe fit je bent en of je nog alles kunt brengen wat je hoort te brengen. Als dat allemaal zo is, is er geen reden om te stoppen", legt hij uit. "Er lopen tegenwoordig jongens van 38 en 39 jaar te voetballen, zelfs in de Champions League. Mijn kinderen zijn nu op een leeftijd dat ze het allemaal bewust meemaken. Dat ze mijn wedstrijden kunnen zien, naar de stadions mee kunnen gaan, geeft me veel voldoening. Ze zijn 8, 5 en 3 en ’s ochtends kijken we altijd even de samenvattingen terug, bijvoorbeeld nu die van de Champions League. Dat zijn leuke dingen", besluit Viergever enthousiast.