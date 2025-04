Ajax is gewaarschuwd: "Die kunnen ze niet zomaar loslaten"

"Het is de wedstrijd van het jaar, FC Utrecht tegen Ajax", opent Appie Boonen bij Appie & Boonen van RTV Utrecht. Pessel: "Farioli heeft al drie wedstrijden één wedstrijd in zijn hoofd en dat is deze. Hij zei dat het een kantelwedstrijd zou worden. Het is mooi dat er met diep respect over FC Utrecht wordt gepraat, wanneer Ajax hier op bezoek komt."

"Zeg ik iets verkeerd wanneer ik denk dat Haller er extra op gebrand is om hier goed te spelen?", zegt Boonen. "Je lichaam moet het ook kunnen. Maar je ziet hem sterker worden en ik denk dat de wedstrijd tegen Ajax precies op tijd komt. Als hij vijf wedstrijden in topvorm verkeert is hij van onschatbare waarde. Ook bij Ajax houden ze rekening met hem, die kunnen ze niet zomaar loslaten."