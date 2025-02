Ajax is gewaarschuwd: "Wapens van Heracles zijn weer terug"

Ajax ontvangt zondagmiddag om 16:45 Heracles Almelo in de Johan Cruijff Arena. In de voorbeschouwing van Voetbal International praten Jarno Verweij en Rob Aarts over het belangrijke duel voor de Amsterdammers.

"Ajax is gewaarschuwd, de wapens zijn weer terug", begint Verweij. "Dat wordt interessant vanmiddag", beaamt Aarts. "Luka Kulenoviç, bijzondere speler, kwam deze zomer binnen bij Heracles als recordaankoop. Niemand van de buitenwacht wist helemaal wat ze moesten verwachten."

"12 basisplaatsen, 8 doelpunten", noemt Aarts zijn indrukwekkende statistieken. "Dan moet je er bij Heracles niet vanuit gaan dat je net zoals bij de top drie tien kansen per wedstrijd krijgt. Dus dat zijn mooie statistieken."

"Voor Heracles is dat heel belangrijk", denkt Aarts. "Hoornkamp is belangrijk in de ploeg voor de speelwijze, maar Kulenoviç maakt ook nog eens de doelpunten. Dat is voor Van der Looi wel een belangrijke reden om hem op te stellen. Vanmiddag mag hij het gaan laten zien tegen Ajax."

"In de uitwedstrijd van Ajax was hij ook bepalend", herinnert Verweij zich nog. "Ajax won weliswaar met 4-3, maar hij was toen voor twee van de drie doelpunten verantwoordelijk." "Hij heeft bewezen dat hij het Ajax kan", beaamt Aarts.