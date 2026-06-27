'Ajax is klaar met Beuker: bestuurder onderweg naar uitgang'
Marijn Beuker lijkt klaar bij Ajax. Bronnen van De Telegraaf melden dat de directeur van de Amsterdammers er momenteel slecht opstaat. Volgende week wordt er met Beuker gesproken, waarna men hoopt zijn contract 'in goed overleg' te kunnen ontbinden.
Met dat nieuws komt De Telegraaf op zaterdagmiddag. "Het wordt Beuker vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan. Daarnaast wordt hij als rechterhand van technisch directeur Alex Kroes medeverantwoordelijk gehouden voor de vele miskopen die Ajax met Oscar Gloukh, Raul Moro, Ko Itakura, Kasper Dolberg, Joeri Heerkens, Maarten Paes en James McConnell vorig seizoen voor in totaal bijna vijftig miljoen euro deed", schrijft Mike Verweij.
Ajax slaat een andere koers in en dat lijkt voorlopig de goede kant op te gaan. "De laatste weken slaagt hij er samen met Cruijff in de grootste talenten van De Toekomst vast te leggen of hun contract te laten verlengen. Het leidt tot een onophoudelijke stroom persberichten."
"De komende dagen zal blijken of de positie van Beuker houdbaar is. Het kan hem helpen dat hij op voorspraak van rvc-adviseur Louis van Gaal is aangesteld", schrijft het blad tot slot. Beuker zelf wilde niet reageren op de aantijgingen.
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