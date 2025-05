"Ajax is niet in de positie dat ze veertig miljoen kunnen weigeren"

"Bij Ajax zijn ze al bezig met een eventuele vervanger van Jorrel Hato", merkt Bart Obbink op bij FC Afkicken. "Hato is wel een van de weinige spelers van echt hoge kwaliteit in deze Ajax-selectie." Mart ten Have meldt zich vervolgens: "Bij welk bedrag zou jij zeggen: Nice dat 'ie vertrekt?" Obbink moet daar even over nadenken.

"Veertig (miljoen, red.), of zo", zegt Obbink. "Ik ben benieuwd", reageert Ten Have. "Ik denk, uit handelsperspectief... Komende zomer is het WK, daar gaat hij ongetwijfeld heen. De kans dat hij speelt, is niet gigantisch. Maar mocht Ronald Koeman een heldere ingeving krijgen en met drie centraal gaan spelen, dan wordt die kans weer wat groter. Dan wordt hij toch veel meer waard?"

Ten Have vervolgt: "Hij heeft nog een heel lang contract (tot medio 2028, red.), dan is hij twintig, heeft hij een jaar Champions League gespeeld. Dan zal dat bedrag toch veel hoger liggen?"

Obbink denkt niet dat Ajax nu vijftig of zestig miljoen euro zou kunnen krijgen voor Hato. "Dat denk ik ook niet", zegt Jean Paul Rison. "Ik denk dat Ajax ook nog steeds niet in de positie is dat ze veertig miljoen kunnen weigeren."