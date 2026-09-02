Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax is nog niet uitgewinkeld; Cruijff loert op buitenkansje'

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt met Thilo Kehrer, Simon Adingra en Leo Salazar Hinojosa de selectie compleet te hebben, maar technisch directeur Jordi Cruijff houdt de deur open voor nóg een versterking. Volgens De Telegraaf loeren de Amsterdammers tijdens de laatste uren van de transfermarkt op een buitenkansje voor het middenveld.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

De kans is groot dat Ajax na het afronden van de drie transfers is uitgewinkeld. Mocht elders een deal afketsen of de vraagprijs van een interessante speler plotseling dalen, dan wil Cruijff echter direct kunnen toeslaan.

"Cruijff opereert als een schaker", schrijft De Telegraaf. "Om zijn handen vandaag, op de slotdag van de transfermarkt, vrij te hebben, regelde hij dat de beoogde aanwinsten Thilo Kehrer (29), Simon Adingra (24) en Leo Salazar Hinojosa (19), over en met wie hij dinsdag op hoofdlijnen een akkoord bereikte, gisteravond nog medisch konden worden gekeurd."

De afspraken rond het drietal worden nu op papier gezet. Zodra Kehrer, Adingra en Salazar definitief binnen zijn, kunnen Cruijff en hoofdscout Joel Lara hun volledige aandacht richten op eventuele kansen die zich in de laatste uren aandienen. 

"Als de deals definitief zijn en de persberichten verstuurd, dan sluiten Cruijff en zijn hoofdscout Joel Lara zich weer op in hun kantoortje op De Toekomst of in de Johan Cruijff ArenA, waar zij de ontwikkelingen tijdens het slot van de transfermarkt op de voet zullen volgen. En dient zich dat ene middenvelderbuitenkansje aan, dan zijn ze klaar om enkele uren voor het verstrijken van de transferdeadline toe te slaan."

Gerelateerd:
Simon Adingra

'Ajax neemt geen risico en laat doelwit extra testen ondergaan'

0
Nicolas Tagliafico baalt

Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico ziet transfer toch nog afketsen

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Mike Verweij
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax neemt geen risico en laat doelwit extra testen ondergaan'

Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico ziet transfer toch nog afketsen

Voormalig Ajax-target Dani Ceballos maakt binnenlandse transfer

'Ajax is nog niet uitgewinkeld; Cruijff loert op buitenkansje'

'Ajax heeft Kehrer definitief binnen; deal met AS Monaco is rond'

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

Verweij doet onthulling over Ajax-transfer: "Ze waren doodsbang"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws