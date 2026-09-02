'Ajax is nog niet uitgewinkeld; Cruijff loert op buitenkansje'

Ajax lijkt met Thilo Kehrer, Simon Adingra en Leo Salazar Hinojosa de selectie compleet te hebben, maar technisch directeur Jordi Cruijff houdt de deur open voor nóg een versterking. Volgens De Telegraaf loeren de Amsterdammers tijdens de laatste uren van de transfermarkt op een buitenkansje voor het middenveld.

De kans is groot dat Ajax na het afronden van de drie transfers is uitgewinkeld. Mocht elders een deal afketsen of de vraagprijs van een interessante speler plotseling dalen, dan wil Cruijff echter direct kunnen toeslaan.

"Cruijff opereert als een schaker", schrijft De Telegraaf. "Om zijn handen vandaag, op de slotdag van de transfermarkt, vrij te hebben, regelde hij dat de beoogde aanwinsten Thilo Kehrer (29), Simon Adingra (24) en Leo Salazar Hinojosa (19), over en met wie hij dinsdag op hoofdlijnen een akkoord bereikte, gisteravond nog medisch konden worden gekeurd."