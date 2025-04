Ron Jans had een lach van oor tot oor. "Wat een sfeer. Er hing elektriciteit in de lucht. We bleven maar gaan. Deze uitslag hadden we natuurlijk nooit verwacht", vertelt de FC Utrecht-trainer tegen RTV Utrecht.

"Ajax heeft bijna geen kansen gehad. Ik vond dat wij wel moeizaam begonnen, maar na verloop van tijd kwamen we beter in het spel. We hebben echt met hart en passie gevoetbald. We kregen enorm veel steun van het publiek. Ajax is nooit lekker in de wedstrijd geweest. Het had gekund", beschrijft de 66-jarige.

"Je kijkt tijdens de wedstrijd naar waar de mogelijkheden liggen. En het is heerlijk als je zo’n wedstrijd kunt openbreken. Zo hoor je Haller ook te bedienen", vertelt hij over de openingstreffer.

"We hebben minder tactisch getraind dan normaal — er zit nu veel automatisme in. We hebben gezegd: vechten is één, de rest is twee. En dat hebben ze gedaan. Iedereen heeft precies gedaan wat we van ze gevraagd hebben. Ik vind het geweldig", aldus Jans.