Willem Vissers heeft in zijn column in De Volkskrant stevige kritiek geuit op het niveau van intensiteit in de Eredivisie. Volgens de journalist is juist dat aspect tegenwoordig bepalend in het moderne topvoetbal, maar blijft Nederland daarin achter. Ajax vormt volgens hem het duidelijkste voorbeeld.

"Ajax is qua intensiteit ongeveer het minste team van allemaal. Ajax kan het gewoon niet belopen, zelfs niet in de tweede helft tegen het ontstellend zwakke NAC vorige week, laat staan tegen PSV afgelopen zaterdag", schrijft Vissers. Volgens Vissers is er bij Ajax maar een klein aantal spelers dat de intensiteit haalt die nodig is om internationaal mee te kunnen.

Hij noemt Anton Gaaei als voorbeeld, al plaatst hij daar direct een kanttekening bij: "De Deen heeft alleen de pech dat hij niet zo’n goede verdediger is en dat hij ook geen trucjes beheerst." Ook PSV wordt benoemd. Ajax werd volgens hem op momenten volledig afgetroefd door de Eindhovenaren, ondanks dat PSV al kampioen is en meerdere spelers moest missen.

"Ajax werd in delen van de wedstrijd overvleugeld door PSV, dat vanuit de disco op Ibiza naar Amsterdam was komen rollen. Zelfs een PSV dat al kampioen is en tal van spelers mist, speelt met een hogere intensiteit dan Ajax." Ook haalt hij uit naar de critici van Gaaei. "Degenen die lachen om Gaaei, zijn ook degenen die leven in het verleden, toen je soms nog wegkwam met een paar lekkere passes."