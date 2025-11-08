Ajax is vast gewaarschuwd: "Ga ik zondag weer proberen te doen"

Miguel Rodríguez blikte na zijn doelpunt tegen FC Porto vol vertrouwen vooruit op het duel met Ajax, waarin hij vorig seizoen al twee keer scoorde. Hij sprak met RTV Utrecht.

"Dat geeft hetzelfde gevoel als die twee doelpunten tegen Ajax. Als je tegen een groot team scoort is dat echt een fijn gevoel. Ik ga proberen dat zondag weer te doen."

De Spaanse aanvaller heeft een goed gevoel bij zijn ploeg en de recente prestaties: "Ja natuurlijk. We hebben een goed gevoel en we zijn er klaar voor. We hebben een goede week gehad. We hebben de laatste competitiewedstrijd (tegen NEC, red.) gewonnen, we hebben goed gespeeld tegen Porto. Dat kunnen we zondag ook doen."