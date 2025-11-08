AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Ajax is vast gewaarschuwd: "Ga ik zondag weer proberen te doen"

Gijs Kila
bron: RTV Utrecht
Miguel Rodríguez juicht na zijn goal tegen FC Porto
Miguel Rodríguez juicht na zijn goal tegen FC Porto

Miguel Rodríguez blikte na zijn doelpunt tegen FC Porto vol vertrouwen vooruit op het duel met Ajax, waarin hij vorig seizoen al twee keer scoorde. Hij sprak met RTV Utrecht.

"Dat geeft hetzelfde gevoel als die twee doelpunten tegen Ajax. Als je tegen een groot team scoort is dat echt een fijn gevoel. Ik ga proberen dat zondag weer te doen."

De Spaanse aanvaller heeft een goed gevoel bij zijn ploeg en de recente prestaties: "Ja natuurlijk. We hebben een goed gevoel en we zijn er klaar voor. We hebben een goede week gehad. We hebben de laatste competitiewedstrijd (tegen NEC, red.) gewonnen, we hebben goed gespeeld tegen Porto. Dat kunnen we zondag ook doen."

Jordan Henderson

Kroes verklaart Henderson-exit: "Stonden met rug tegen de muur"

0
Xavi Hernandez in Barcelona

'Ajax hoopt op een stunt': "Een grote naam zoals Xavi Hernandez"

0
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
