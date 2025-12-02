Ajax is vuurwerkvandalen op het spoor: "Zijn geïdentificeerd"

Ajax heeft een groep supporters die een betekenisvolle rol hebben gespeeld bij het befaamde vuurwerkincident tijdens Ajax-FC Groningen geïdentificeerd. Menno Geelen, algemeen directeur van Ajax, denkt dat de Amsterdammers snel meer individuen zullen identificeren.

"De eerste daders zijn geïdentificeerd", zegt Geelen tegen de NOS. "Niet alleen mensen die vuurwerk af hebben gestoken, maar ook mensen die betrokken waren bij het geforceerd openmaken van de nooddeur. Ik verwacht dat er meer daders zullen worden geïdentificeerd."

Men wist al dat er een plan was van verscheidene fans, waardoor de security strenger was. "Extra gefouilleerd. En het vak was vlak voordat het open ging nog volledig met vuurwerkhonden gecheckt. Uiteindelijk is duidelijk dat vuurwerk is binnengekomen doordat stewards met geweld aan de kant zijn gezet en een nooddeur met geweld is geforceerd."

"De stewards hebben het heel lastig gehad, want die zijn aan de kant gezet waardoor die nooddeur is opengegaan. Die kunnen van binnen uit open", weet Geelen. "Zo heeft een grote groep een nooduitgang kunnen gebruiken als een illegale ingang. Dat het op deze manier is gegaan, daar zijn we zeker door verrast", zegt Geelen. "De manier waarop het nu is gebeurd, dat is overmacht."