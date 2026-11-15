Ajax is woest en start onderzoek actie na voorval tijdens Legends-duel
Ajax is een onderzoek gestart naar een ernstig vuurwerkincident tijdens de Legends Match tegen FC Barcelona. In de tweede helft werd vanaf de F-Side een vuurwerkbom in de gracht van de Johan Cruijff ArenA gegooid. De harde knal zorgde voor opschudding in het stadion en de Amsterdamse club wil de verantwoordelijke persoon achterhalen.
Dat meldt De Telegraaf. Het incident vond zondagmiddag plaats tijdens de wedstrijd tussen de oud-spelers van Ajax en FC Barcelona. Die ontmoeting werd in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA afgewerkt en leverde uiteindelijk een spectaculaire 4-7 overwinning voor de Catalanen op.
Diep in de tweede helft werd de feestelijke middag echter opgeschrikt door een enorme knal. Vanaf de F-Side werd een vuurwerkbom naar beneden gegooid, die in de gracht terechtkwam.
Het explosief belandde vlak bij cameramensen, fotografen en stewards die op dat moment aan het werk waren. Ajax is volgens De Telegraaf bijzonder ontstemd over het incident en heeft direct actie ondernomen.
De Amsterdamse club heeft een onderzoek ingesteld om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het gooien van de vuurwerkbom. Daarbij worden alle beschikbare camerabeelden bekeken.
Ajax wil de dader identificeren en vervolgens een stadionverbod opleggen.
Het vuurwerkincident vormde een smet op een verder bijzondere voetbalmiddag in Amsterdam. De uitverkochte Johan Cruijff ArenA was het decor van een ontmoeting tussen tal van voormalige sterren van Ajax en FC Barcelona.
De supporters kregen maar liefst elf doelpunten voorgeschoteld. Ajax Legends knokte zich na een ruime achterstand nog terug in de wedstrijd, maar moest uiteindelijk met 4-7 zijn meerdere erkennen in de Spaanse oud-spelers.
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