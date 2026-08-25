'Ajax jaagt op Franse jeugdinternational: meerdere clubs in race'

Ajax heeft het oog laten vallen op Gady Beyuku. De twintigjarige verdediger staat momenteel onder contract bij Modena in de Serie B en heeft zich volgens het Franse Foot Mercato in de kijker gespeeld van de Amsterdammers. Ajax is echter niet de enige club die belangstelling toont.

Beyuku is van nature rechtsback, maar kan op meerdere posities in de defensie uit de voeten. De Fransman doorliep in zijn geboorteland de opleidingen van verschillende clubs, waaronder FC Versailles en Football Club 93 Bobigny, voordat hij naar Italië vertrok. Via Triestina kwam Beyuku uiteindelijk bij Modena terecht. Bij die club wist hij wel door te breken in het eerste elftal. Inmiddels staat de teller op 45 officiële optredens, waarin de verdediger drie keer scoorde en één assist afleverde.

Ook op internationaal niveau heeft Beyuku zich laten zien. Tijdens het WK Onder-20 begon hij in zes van de zeven wedstrijden van Frankrijk in de basis. De Fransen strandden na strafschoppen tegen Marokko en verloren vervolgens ook de wedstrijd om de derde plaats van Colombia. Zijn prestaties zijn niet alleen Ajax opgevallen. Volgens Foot Mercato houdt ook Vancouver Whitecaps de situatie in de gaten. Daarnaast zouden Juve Stabia, Avellino en een nog onbekende Franse club belangstelling hebben.