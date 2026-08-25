'Ajax jaagt op Franse jeugdinternational: meerdere clubs in race'
Ajax heeft het oog laten vallen op Gady Beyuku. De twintigjarige verdediger staat momenteel onder contract bij Modena in de Serie B en heeft zich volgens het Franse Foot Mercato in de kijker gespeeld van de Amsterdammers. Ajax is echter niet de enige club die belangstelling toont.
Beyuku is van nature rechtsback, maar kan op meerdere posities in de defensie uit de voeten. De Fransman doorliep in zijn geboorteland de opleidingen van verschillende clubs, waaronder FC Versailles en Football Club 93 Bobigny, voordat hij naar Italië vertrok.
Via Triestina kwam Beyuku uiteindelijk bij Modena terecht. Bij die club wist hij wel door te breken in het eerste elftal. Inmiddels staat de teller op 45 officiële optredens, waarin de verdediger drie keer scoorde en één assist afleverde.
Ook op internationaal niveau heeft Beyuku zich laten zien. Tijdens het WK Onder-20 begon hij in zes van de zeven wedstrijden van Frankrijk in de basis. De Fransen strandden na strafschoppen tegen Marokko en verloren vervolgens ook de wedstrijd om de derde plaats van Colombia.
Zijn prestaties zijn niet alleen Ajax opgevallen. Volgens Foot Mercato houdt ook Vancouver Whitecaps de situatie in de gaten. Daarnaast zouden Juve Stabia, Avellino en een nog onbekende Franse club belangstelling hebben.
Beyuku ligt bij Modena nog tot medio 2028 vast. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op ongeveer 2,5 miljoen euro. Tijdens de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen zat hij wel bij de selectie, maar kwam hij nog niet in actie.
Of Ajax daadwerkelijk gaat doorpakken voor de Franse jeugdinternational is vooralsnog niet duidelijk. De Amsterdammers hebben er in ieder geval opnieuw een jonge, multifunctionele verdediger bij op de radar.
'Ajax jaagt op Franse jeugdinternational: meerdere clubs in race'
Van Duijn onthult: "Hij stond niet onwelwillend tegenover Ajax"
Van Basten 'helemaal klaar met voetbal': "Ajax kijken doet zeer"
Mike Verweij lyrisch: "Hij verscheen even bij Ajax op de radar"
Van Duijn ziet groot Ajax-probleem: "Nog altijd geen opvolger"
'Nieuwe concurrent voor Ajax in strijd om gewenste buitenspeler'
'Clubloze Gudelj keert mogelijk terug op hoogste niveau in België'
Jade Anna definitief weg uit Italië en van Taylor: "Zo gek..."
Kluivert was in beeld als bondscoach: "Hij wacht op Nigel de Jong"
Perez kraakt Ajax-transfer: "Dan halen ze hem. Waarvoor dan?"
'Ajacied Youri Baas verschijnt op de radar bij Bundesliga-club'
Van der Vaart blikt terug: "Ik hoopte dat Oranje geen kampioen werd"
Endt nog niet enthousiast over Ajacied: "Dat heb ik nog niet gezien"
Bogarde druk met eigen Academy: "Er is geen contact met Ajax"
'Ajax betaalt minder voor Tsygankov': "Dat is nieuw beleid"
Reiziger laat van zich horen: "Natuurlijk is dat niet leuk"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Telstar en Ajax
'Ajax staat komende week nog open voor vertrek van Berghuis'
'Ajax heeft Tsygankov bijna binnen: transfersom en contract bekend'
Marc ter Stegen en vriendin delen prachtig familienieuws (foto's)
Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"
'Gloukh kan naar Spanje, middenvelder ziet transfer niet zitten'
'Ajax staat open voor verkoop Baas en neemt besluit over Janse'
Johan Cruijff ArenA waarschuwt Ajax: opnieuw uitwijken blijft mogelijk
'Ajax akkoord over Tsygankov: aanvaller vliegt naar Amsterdam'
Driessen wil af van uitsupporters: "Ben je van het gelazer af"
'Ajax bereikt akkoord en is dicht bij komst nieuwe aanvaller'
Hans Kraay jr: "Hij kon die zakken met geld niet laten liggen"
'Ajax is concreet en doet voorstel aan oude bekende van Míchel'
'Ajax ziet nieuwe zes rondlopen in de Italiaanse competitie'