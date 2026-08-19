Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax jaagt op zege bij FC Sion: Bekijk de beste odds bij BetMGM

Redactie
Supporters van Ajax bij FK Vojvodina
Supporters van Ajax bij FK Vojvodina Foto: © BSR Agency

ADVERTORIAL | Donderdagavond om 20:15 uur staat voor Ajax de belangrijke heenwedstrijd in de play-offs van de Conference League op het programma. De Amsterdammers reizen af naar Zwitserland voor het uitduel met FC Sion. Met een ticket voor het hoofdtoernooi als inzet wil de ploeg vanzelfsprekend een goede uitgangspositie neerzetten. Bookmaker BetMGM blikt vooruit en biedt een aantal aantrekkelijke quoteringen voor deze Europese clash.

Het is momenteel onrustig rondom de selectie door de nodige transferperikelen. Zo zijn Ko Itakura en Don-Angelo Konadu niet meegevlogen vanwege aanstaande transfers. Josip Sutalo stapt, ondanks vergevorderde gesprekken met SS Lazio, wél gewoon op het vliegtuig. Daarnaast moet Ajax het stellen zonder de geblesseerde Daley Blind en de afwezige Maher Carrizo, maar is kersverse aanwinst Jofre Torrents wél van de partij in de 23-koppige selectie.

Ondanks de personele mutaties en transferonrust ziet BetMGM Ajax als de afgetekende favoriet in Zwitserland. Een overwinning van de Amsterdammers levert je 1.72 keer je inzet op. Verwacht je dat FC Sion stunt in eigen huis? Dan staat daar een quotering van 3.85 tegenover. Voor een gelijkspel in Zwitserland pak je 4.00 keer je inleg.

Ook op het gebied van individuele prestaties valt er weer genoeg te kiezen bij BetMGM:

  • Marcos Leonardo: Breekt de Braziliaanse spits de pot open? Als Marcos Leonardo het eerste doelpunt van de wedstrijd maakt namens Ajax, ontvang je ruim 5 keer je inzet met een odd van 5.50.
  • Tolu Arokodare: Is de beresterke aanvaller trefzeker in Zwitserland? Een doelpunt van Arokodare levert je een odd van 2.75 op.
  • Julian Brandt: Verwacht je dat de Duitse creatieveling beslissend is? Bij een doelpunt óf assist van Brandt pakt je een mooie odd van 2.15.

Heb je nog geen account bij BetMGM? 

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Promoties".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

* Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kwakman en Perez oneens over overtreding Bouwman: "Gewoon rood"

0
Youri Regeer

Regeer grijpt in na stortvloed aan haatreacties op verjaardag

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kwakman en Perez oneens over overtreding Bouwman: "Gewoon rood"

Regeer grijpt in na stortvloed aan haatreacties op verjaardag

Ajax jaagt op zege bij FC Sion: Bekijk de beste odds bij BetMGM

'Godts-transfer gedoemd te mislukken': "Zo goed is hij nog niet"

Camara koopoptie valt lager uit: "Zonder enige verplichting"

'Ajax kon Brandt halen vanwege miljoenenbonussen in contract'

'Ajax wil Ounahi tóch halen; speler zelf wil naar Amsterdam'

Verweij geeft update: "Die club is nog niet uitgewinkeld bij Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws