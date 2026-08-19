Ajax jaagt op zege bij FC Sion: Bekijk de beste odds bij BetMGM
ADVERTORIAL | Donderdagavond om 20:15 uur staat voor Ajax de belangrijke heenwedstrijd in de play-offs van de Conference League op het programma. De Amsterdammers reizen af naar Zwitserland voor het uitduel met FC Sion. Met een ticket voor het hoofdtoernooi als inzet wil de ploeg vanzelfsprekend een goede uitgangspositie neerzetten. Bookmaker BetMGM blikt vooruit en biedt een aantal aantrekkelijke quoteringen voor deze Europese clash.
Het is momenteel onrustig rondom de selectie door de nodige transferperikelen. Zo zijn Ko Itakura en Don-Angelo Konadu niet meegevlogen vanwege aanstaande transfers. Josip Sutalo stapt, ondanks vergevorderde gesprekken met SS Lazio, wél gewoon op het vliegtuig. Daarnaast moet Ajax het stellen zonder de geblesseerde Daley Blind en de afwezige Maher Carrizo, maar is kersverse aanwinst Jofre Torrents wél van de partij in de 23-koppige selectie.
Ondanks de personele mutaties en transferonrust ziet BetMGM Ajax als de afgetekende favoriet in Zwitserland. Een overwinning van de Amsterdammers levert je 1.72 keer je inzet op. Verwacht je dat FC Sion stunt in eigen huis? Dan staat daar een quotering van 3.85 tegenover. Voor een gelijkspel in Zwitserland pak je 4.00 keer je inleg.
Ook op het gebied van individuele prestaties valt er weer genoeg te kiezen bij BetMGM:
- Marcos Leonardo: Breekt de Braziliaanse spits de pot open? Als Marcos Leonardo het eerste doelpunt van de wedstrijd maakt namens Ajax, ontvang je ruim 5 keer je inzet met een odd van 5.50.
- Tolu Arokodare: Is de beresterke aanvaller trefzeker in Zwitserland? Een doelpunt van Arokodare levert je een odd van 2.75 op.
- Julian Brandt: Verwacht je dat de Duitse creatieveling beslissend is? Bij een doelpunt óf assist van Brandt pakt je een mooie odd van 2.15.
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Ajax jaagt op zege bij FC Sion: Bekijk de beste odds bij BetMGM
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