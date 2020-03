Geschreven door Jelmer Jager 08 mrt 2020 om 00:03

Drie jeugdteams uit de bovenbouw kwamen zaterdag in actie. O19 en O17 namen het allebei op tegen PSV. Voor O16 stond er een topper tegen De Graafschap (!) op het programma.

Ajax O19

Zoals bekend zijn de grootste uitblinkers van O19 dit seizoen doorgeschoven naar Jong Ajax. Voor PSV O19 gold dit ook, waardoor het zaterdag een moeizame wedstrijd werd voor beide ploegen. Het eindigde in een 1-1 gelijkspel. Jaymillio Pinas scoorde de openingstreffer na een goede rush naar binnen toe.

Wedstrijdverloop Ajax O19 – PSV O19:

’16. 1-0 Pinas

’35. 1-1 PSV O19

Opstelling Ajax O19:

Reiziger; Van der Sloot, Rensch, Dirksen, Douglas; Llansana ©, De Waal, Martha; Frei, Dostanic, Pinas.

Wissels: Dieker, Hillen, Warmerdam, Tasci, Dakriet, Rasmussen.

Ajax O17

Ajax O17 speelde ook met 1-1 gelijk tegen PSV. In Eindhoven speelde de ploeg van trainer Dave Vos bij vlagen een prima wedstrijd en verdiende het meer. Kian Fitz-Jim scoorde de 0-1 in de tweede helft. En dat is alweer O17’s vierde gelijkspel in de kampioenspoule. Ook werd er eenmaal gewonnen en eenmaal verloren.

Wedstrijdverloop PSV O17 – Ajax O17:

’62. 0-1 Fitz-Jim

’75. 1-1 PSV O17

Opstelling Ajax O17:

Van den Heuvel; Dakriet, Aertssen, Hillen ©, Van Bohemen; Yah, Fitz-Jim, Klaasen; Jermoumi, Rasmussen, Sarfo.

Wissels: De Graaff, Aning, Baas, Oughcha, Oostwoud.

Ajax O16

Op De Toekomst stond een topper op het programma, al zou je dat niet direct zeggen als je het affiche ziet. De Graafschap O16 kwam op bezoek in Amsterdam. De Graafschap werd voor de winterstop eerste en plaatste zich voor de kampioenspoule. Momenteel staat het daar op een keurige tweede plek achter Ajax. In een moeizame wedstrijd speelden de nummer één en twee gelijk: 1-1. Gabriel Misehouy scoorde het enige Ajax doelpunt.

Wedstrijdverloop Ajax O16 – De Graafschap O16:

’64. 0-1 De Graafschap O16

’71. 1-1 Misehouy

Opstelling Ajax O16:

Setford; Doest, Viereck, Gooijer ©, Chahid; Hlynsson, Jansen, Misehouy; Banel, Gesser, Bobson.

Wissels: Steur, Hamouchi, Camara, Speksnijder, Brussee.