Ajax-jeugdexponent nu actief in België: "Ben aangenaam verrast"

"Persoonlijk is het heel leuk om meteen zo uit de startblokken te schieten", reageerde Redan na afloop bij het Gazet van Antwerpen. "Het geeft je als speler een enorme vertrouwensboost om meteen te presteren en het team te helpen. Alleen jammer dat we hier niet weg kunnen wandelen met drie punten. Je wil op alle mogelijke momenten het team helpen en dan is het jammer dat we het niet over de streep kunnen trekken."

Het voormalig Ajax-talent is onder de indruk van de Belgische competitie. "Ik ben aangenaam verrast door het spelniveau hier. Hiervoor speelde ik in de Italiaanse derde klasse en dat niveau mag zeker ook niet onderschat worden. Misschien is hier wel wat meer ruimte om te voetballen, in Italië is alles zeer compact en moet je goed zoeken naar de open ruimtes. Zo is deze competitie volgens mij wel vergelijkbaar met het Nederlandse voetbal."

De 24-jarige Redan speelde in de jeugd bij Ajax. Daarna kwam hij uit voor Chelsea, Hertha BSC, FC Groningen, PEC Zwolle, FC Utrecht en Venezia. Ook daar werd hij tijdelijk verhuurd. Nu is hij op huurbasis actief bij Beerschot.